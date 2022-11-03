Gönyeli’de gençlik Genç Park’ta buluşuyor 

Gönyeli Belediyesi park alanlarında düzenlenen etkinlikler kapsamında gençleri “Genç Park”ta buluşturuyor.

Gençlik Festivali’nde on binlerce gence ev sahipliği yapan Gönyeli, bu kez ülkenin gençler için tasarlanan tek parkında özel bir organizasyona daha imza atıyor.

Gönyeli Belediyesi ülkenin gençlere yönelik ilk parkı olma özelliğini taşıyan Gönyeli Genç Park’ta “Biz Buradayız Genç Park’ta buluşuyoruz” etkinliği düzenliyor.

5 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan etkinlik 15.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Etkinlikte birçok eğlence ve müzik gösterisi olacak.

Gençler coşacak

“Biz Buradayız Genç Park’ta buluşuyoruz” etkinliğinde Dj Behiç en özel setlerini gençler için çalacak. Ayrıca etkinlik kapsamında Cemal Aslangazi Band Gençlik Konseri de yapacak.

Konserlerin yanı sıra gençlerin rol model olarak aldığı ve Türkiye’de önemli başarılara imza atan BMX Sporcusu Bora Altıntaş ve Fibera Bmx takımı gösteri sunacak.