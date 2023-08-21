Gönyeli’de eşi ve baldızını darp eden Yıldırım hakkındaki karar açıklandı

Gönyeli’de eşi ve baldızını ciddi şekilde darp eden Hüseyin Yıldırım, 7 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Lefkoşa Kaza Mahkemesinde Yargıç Tutku Candaş’ın huzurunda gerçekleştirilen karar duruşmasında sanık 7 ay hapse mahkûm edildi.

Kararı okuyan Yargıç Candaş, sanığın 28 Haziran 2023 tarihinde saat 20.30 raddelerinde Gönyeli'de ‘denize gitme dediği halde denize gittiklerine canı sıkıldığı’ gerekçesiyle eşi ve baldızını ciddi şekilde darp ettiğini anımsattı.

Yargıç, sanığın her iki kadına karşı kontrolsüzce ve vahşice şiddet uyguladığını belirterek, her iki kadının şikayetinin devam ettiğini söyledi, olayda bıçak kullanılmasını, yaralama suçunun işlenmesini sanık aleyhinde ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiğini belirtti.

“Nedeni ne olursa olsun kimsenin eşine karşı şiddet uygulayamaz ve mazeret gösteremez” diyen Candaş, karar verirken tüm olguları bir bütün olarak değerlendiğini açıkladı.

Yargıç Candaş, sanığın sabıkasız ve bir çocuk babası olduğunu da belirterek, işlediği yaralama, darp, şiddet tehdidi suçlarından 7 ay hapse mahkûm ettiğini açıkladı.