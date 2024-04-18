Gönyeli Yükseliş Korosu’ndan 30 Nisan Salı akşamı “Yükseliş’ten Kalplere Konseri”

Murat OBENLER

Gönyeli’deki Yükseliş Hentbol İhtisas Spor Kulübü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Gönyeli Yükseliş Korosu, 30 Nisan Salı akşamı gerçekleştireceği Yükseliş’ten Kalplere Konseri ile dinleyicileriyle hasret giderecek. Gerek gelenekselleşen başarılı sanat müziği icralarından oluşan konserleri gerekse Gönyeli’deki her yaştan sanat müziği meraklılarını bir çatı altında toplaması vesilesinde büyük bir aileye dönüşen yapısı ile hem bölgede hem de ülkede büyük beğeni ve takdir toplayan Gönyeli Yükseliş Korosu, Şef Gülüşan G. Yıldız yönetiminde 30 Nisan Salı saat 20.00’de YDÜ Kütüphane, Salon 4’de sanat müziği severlerle buluşacak. 37 kadın ve 9 erkek koristin yanısıra müzisyenlerin de eşlik edeceği koro iki bölümden oluşan konserde hem yavaş ve duygusal parçaları hem de hep birlikte söylenebilecek hareketili-neşeli parçaları seslendirecek. Konsere giriş ücretsiz olup detaylı bilgi için 0542 852 4088 veya 0533 833 6866 numaralı telefonlara ulaşılabilir.



Bürüncük: “Biz seyircimizi, onlar da bizi çok özledi. Bu konserle özlem gidereceğiz. Herkesi bekleriz”

Kulüp Başkanı Turgut Bürüncük en son konserlerini geçen yıl yaz aylarında verdiklerini ve dinleyicileri de özlediklerini kaydederek Gönyelili müzikseverlerin de konser taleplerine karşılık vermekten dolayı mutlu olduklarını belirtti. Her yıl merakla beklenen Yükseliş Korosu’nun dinleyicileriyle buluşmaktan dolayı oldukça heyecanlı olduğunu da ifade eden Bürüncük herkesi 30 Nisan’daki konsere davet etti.