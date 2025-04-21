Gönyeli – Yenikent bölgesinde 4 hırsız tutuklandı

Gönyeli-Yenikent'te penceresini kırarak bir eve giren, aynı bölgede bir arabadan para çalan ve hırsızlık amacıyla park halinde bulunan bazı araçların kapılarını açmaya çalışan 4 kişi tutuklandı.

Polis açıklamasına göre bu sabah 01.00 sıralarında camını kırarak bir eve giren şahıslar ev sahibinin kendilerini fark etmesi üzerine olay yerinden kaçtı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ve Gönyeli Polis Karakolu ekipleri tarafından yapılan geniş çaplı soruşturma neticesinde zanlı olarak görülen S.D. (E-24), C.Y.(E-20), Z.D. (E-25) ve G.K. (K-20) tutuklandı.

Yapılan ileri soruşturma ve zanlıların sorgulamalarında, aynı kişilerin 17 Nisan'da Gönyeli Yenikent'te 29 Ekim Sokak'ta park halindeki bir araçtan 1000 Euro ve 500 TL nakit para ile içinde makyaj ürünleri bulunan makyaj çantası çaldıkları, bugünün ilk saatlerinde ise Gönyeli Yenikent Levent Apartmanları bölgesinde, park halinde bulunan bazı araçların kapılarını açmaya teşebbüs ettikleri tespit edildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.