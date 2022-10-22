Gönyeli Gençlik Festivali’ne olağanüstü ilgi

Gönyeli Gençlik Festivali, çoğunluğu gençlerle oluşan görkemli bir kalabalığa ev sahipliği yaptı. Coşku, dans, müzik gece yarısına dek sürdü.

Gönyeli’nin yanı sıra adanın güneyinden çok sayıda genç; öğrenciler ve turistler de festivale yoğun ilgi gösterdi.

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, “Gönyeli’mizle gurur duyuyoruz. Gönyeli Belediyesi’nin güçlü yapısıyla geleceğe güvenle bakıyoruz. Yeni dönemde Kıbrıs adasının en büyük gençlik festivalini yapacağız” diye konuştu.

Gönyeli’nin her anlamda ayrıcalıklı bir kent olduğunu, bunun ilkeli ve dürüst yönetimle başarıldığını söyleyen Benli, “Biz Gönyeli’yiz! Genç, çalışkan ve heyecanlıyız. Kıbrıs’ın en güzel kentinde bu coşkuyu hep birlikte paylaşıyoruz” sözleri ile alkışlandı.

Karayel ve Ece Seçkin’in fırtınası :::

Kıbrıslı sanatçı Fikri Karayel ve Türkiye’nin genç starı Ece Seçkin geceye damgasını vurdu.

Danslar, ışık gösterileri ve şarkılara binlerce genç eşlik etti.

EYPİO ile final

Gönyeli Gençlik Festivali’nin finalini cumartesi akşamı Egoin, Oneblood ve EYPİO yapacak. Ayrıca 10 yaş ve altı çocukları için Bisiklet Eğlence ve Beceri Parkuru; Radyo Juke performansı, Erbulut jimnastik gösterisi, Freestyle Slalom Paten Show, Powerfit Kangoo jumps gösterisi, Seyyah Dance Project Gösterisi festivalin kapanışına renk katacak.

FESTİVAL PROGRAMI 22 Ekim 2022 Cumartesi

Saat 13.00-17.00 10 yaş ve altı çocukları için Bisiklet Eğlence ve Beceri Parkuru

Saat 14.00 – 19.00 Radyo Juke canlı yayın sunucu Eda Kandulu / DJ performans

Saat: 17.00 Erbulut jimnastik gösterisi

Saat 18.00 yolların trafiğe kapatılması

Saat: 18.00 Freestyle Slalom Paten Show – Akan Zeki

Saat 18.20 Powerfit Kangoo jumps gösterisi

Saat 18.30 Seyyah Dance Project Gösterisi

Saat 19.30 Egoin

Saat 20.30 Oneblood

Saat 21.30 EYPİO

Saat 23.00 – 23.45 DJ performans