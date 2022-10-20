Gönyeli Gençlik Festivali bugün başlıyor…Gönyeli Bulvarı, 22 Ekim’e kadar festivale ev sahipliği yapacak

Gönyeli Gençlik Festivali bugün başlıyor. Gönyeli Belediyesi’nin geleneksel Gençlik Festivali pandemi sürecinin ardından bu yıl 20-22 Ekim tarihleri arasında yapılıyor.

Her yıl genç yetenekler ve yıldızların sahne aldığı Gönyeli Gençlik Festivali bu yıl da yine çeşitli sanatçıları ağırlayacak. Festival programında birçok sanatçının yanı sıra sahne şovları, DJ performansları, gösteriler de yer alıyor.

Üreten Gençler Stantları, Gönyeli SAM aktiviteleri, Çocuk Oyun Alanları, Bisiklet etkinlikleri, de Gönyeli Belediyesi Gençlik Festivali’nde olacak.

Gönyeli Belediyesi’nden yapılan açıklamada konserlerin ücretsiz olduğu ve tüm vatandaşların festivale davetli olduğu kaydedildi.

Festival, Gönyeli Belediye Bulvarı’nda bugün saat 16.00 da başlayacak.

Gönyeli Belediyesi Gençlik Festivali’nde bugün Osman Tuğsal ve Ahmet Evan sahneye çıkacak.

Festivalde yarın ise Fikri Karayel ile Ece Seçki sahne alacak.

Gönyeli Gençlik Festivali’nin kapanış konseri Cumartesi akşamı Türkiye’nin ünlü rap sanatçılarından Eypio ile yapılacak.