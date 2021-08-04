“Gönüllü ifade verip suçunu kabul etti”

Minareliköy’de meydana gelen jant hırsızlığı ile ilgili olarak tutuklanan zanlı M.N. tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı. Polis, zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini mahkemeye aktardı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Aydoğanlı, olguları aktardı. Polis, zanlı M.N.’nin sirkat suçuyla yargılandığını belirtti. Polis, 13, 15 Haziran tarihlerinde Minareliköy Lefkoşa’da, işletmeciliğini Erkan Taşyürek’in yapmış olduğu Erkan Lastik servisinin arka kısmında muhafaza edilen tanesi 250 TL’den 10 adet ikinci el araç jantlarının Mağusa’da sakin M.N. tarafından sirkat edildiğini söyledi. Polis, 3 Ağustos tarihinde Mağusa Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında meydana gelen sirkat meselesi konusunda sorgusu yapılan zanlının, soruşturma sırasında gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini belirtti. Polis, zanlı kendisine okunan yazılı davasını kabul ettiğini mahkemeye aktardı. Polis, zanlının Türkmenistan uyruklu olup KKTC’de çalışma izinli olarak bulunduğunu ve soruşturmanın tamamlandığını belirterek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının davalarında hazır bulunması maksadı ile yurt dışına çıkışının yasaklanması, bir kefilin 75 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, 2 bin 500’er TL nakit teminat yatırması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.