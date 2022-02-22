gonuldenbagliyiz.biz platformundaki gelişmeler ele alındı

Kuzey Kıbrıs Turkcell dijital sosyal sorumluluk platformu gonuldenbagliyiz.biz için hayır kurumlarıyla bir araya geldi. Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ve ekibinin yer aldığı toplantıda, adanın Sivil Toplum Örgütlerini bir araya getiren, onlara bağış toplayabilecekleri bir mecra oluşturan gonuldenbagliyiz.biz platformundeki gelişmeler hakkında bilgiler aktarıldı. Toplantıda bilgi alışverişinde bulunulurken ileride gerçekleşmesi planlanan yeni fikirler de ele alındı. Toplantı esnasında detaylarla ilgili bir sunum gerçekleşti.

Toplantıya, Kanser Hastalarına Yardım Derneği, SOS Çocukköyü Derneği, Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı, ZAYDER, Çağdaş Müzik Derneği, Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu, Alsancak Mare E Monte Derneği ve Kaplumbağaları Koruma Derneğinin Başkan ve yetkilileri katıldı.

Küçüközdemir: “gonuldenbagliyiz.biz platformunun gün geçtikçe bilinirliği artıyor, büyüyor”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir katıldığı toplantıda, yola çıktıkları 8 projenin bugün 14 proje olarak devam ettiğini aktardığı açıklamasında bunun artarak devam edeceğini vurguladı. Bugüne kadar 3 projenin de hedefine ulaşarak kapanmış olmasından duydukları memnuniyeti dile getiren Küçüközdemir, insanların ve özellikle kurumların duyarlılığı ile bunun başarıldığının altını çizdi. Küçüközdemir sözlerine şöyle devam etti: “Temmuz ayında görkemli bir lansman ile hayata geçirdiğimiz, tüm Sivil Toplum Örgütlerini bir çatı altında toplamayı, proje açarak platforma dahil olan Sivil Toplum Örgütlerinin de bu platform üzerinden bağış toplayarak hedeflerine ulaşabilmelerini amaçlayan gonuldenbagliyiz.biz platformunun gün geçtikçe bilinirliği artıyor, halkımız sayesinde büyüyor. Bizler de özellikle destek verdiğimiz ve sürekli iletişimlere taşıdığımız platformun bu durumundan oldukça memnunuz. Yola çıkarken gonuldenbağliyiz.biz’in adamızın sosyal sorumluluk platformu olmasını ve bu anlamda tüm bağış toplayabilen Sivil Toplum Örgütlerine kapılarını açmasını hedeflemiştik, bu geyretlerin yavaş yavaş meyvelerini toplamak bizleri sevindiriyor. Bugün gerçekleştirdiğimiz toplantıda tüm bunlarla, ileride nasıl bir yol haritası izlenebileceğinin bilgi paylaşımını yaptık. Bu platformu karşılıklı sahiplenme, tanıtım ve projeleri duyurmak için yapılacak çeşitli iletişim faaliyetleri sayesinde halkımızın tüm kesimine, ihtiyaç sahibi tüm insan veya canlılara el birliğiyle destek olacağız.”

gonuldenbagliyiz.biz platformu ile iyiliğe vesile olundu!

Kuzey Kıbrıs Turkcell, platformda Alsancak Mare E Monte tarafından açılan “Kadınlara Umut Işığı Olalım”, Kaplumbağaları Koruma Derneği tarafından açılan “Caretta’ya Umut Işığı Ol!” ve Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı tarafından açılan “Bir Yaşamda İz Bırak” projelerinin hedeflenen tutara ulaşarak tamamlanması ile iyiliğe vesile olunduğunun da bir kez daha altını çizdi.

Kahvaltı eşliğinde interaktif şekilde gerçekleşen toplantıda gonuldenbagliyiz.biz platformu için derneklerin de fikirlerinin dinlenmesinin ardından hep birlikte neler yapılabileceğine dair değerlendirilen konuların ardından toplantı sona erdi.