Gökçebel: “Öğretmenler işsiz, okullar ve öğrenciler çaresiz bırakıldı”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Genel Sekreteri Tahir Gökçebel, öğretmenlerin işsiz, okullar ve öğrencilerin ise çaresiz bırakıldığını savundu.

Gökçebel yaptığı yazılı açıklamada, eksik kadrolarla eğitim yılına başlandığını, Genel Orta Öğretim ve Meslek Liselerinde her gün yaklaşık 1400 dersin boş geçtiğini kaydederek, buna karşın Milli Eğitim Bakanı’nın, geçici öğretmen ve TC’den öğretmen görevlendirerek, belli çevreleri memnun etmek için uğraştığını iddia etti.

Gökçebel, okullarda, hem Türkçe hem İngilizce bilmeyen öğrenciler, özel eğitim gereksinimli öğrenciler, akran zorbalıkğı ve güvenlik problemleri artarken, psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmeni istihdamının ise azaltıldığını ileri sürdü.

Türk Maarif Kolejlerinde, puan düşürülerek, hiçbir kriter konulmadan öğrenci artırımına gidildiğini savunan Gökçebel, diğer okullara kayıt yaptıran öğrencilerin sınıflardan alınarak, bütün planlamanın sıfırlanmasına yol açılması yanında, küçük çocuklara yasanın, kuralın, puanın ve adaletin hiçbir önemi olmadığının öğretildiğini öne sürdü.

“Eğitim Bakanlığı’nı yolsuzluk, usulsüzlük ve yasasızlık” Bakanlığına dönüştürdüğünü savunduğu anlayışın geleceği, eğitimi ve toplumu yok oluşa sürüklediğini iddia eden Tahir Gökçebel, polis, savcılar ve halkın bunu seyretmemesi gerektiğini belirtti.