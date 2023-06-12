Hava sıcaklığı hafta boyunca 31-34 derece dolaylarında olacak. Yarın ve Çarşamba günü gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, bölge, 13 – 19 Haziran tarihleri arasında önceleri serin ve nemli, diğer günlerde ise ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava yarın ve çarşamba günü yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı diğer günlerde açık ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde 31 - 34 derece, sahillerde 27 - 30 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette yağış anında yer yer kuvvetli olarak esecek.

Meteoroloji Dairesi, yarın saat 12.00-18.00 arasında yer yer kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu

Meteoroloji Dairesi, yarın saat 12.00-18.00 arasında yer yer kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi yazılı açıklamasında, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililer ve vatandaşların dikkatli olması konusunda çağrı yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Yapılan son meteorolojik değerlendirme ve analizler sonucunda, bölgemizde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli (21-50 Kg/M²) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Sel, Taşkın, Dolu Yağışı, Yıldırım Düşmesi, Yağış Anında Kuvvetli Rüzgar Vb.) yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edilir”