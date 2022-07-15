Göğüs Hastalıkları Polikliniği'nin çalışma saatleri güncellendi

Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ayaktan Tanı ve Tedavi Merkezi giriş katındaki Covid-19 ile ilgili şikayetleri olan hastalara bakan Göğüs Hastalıkları Polikliniği çalışma saatlerinin 16 Temmuz Cumartesi gününden itibaren 20.00'ye kadar uzatıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, bu hizmet haftanın 7 günü 08.00'den 20.00'ye kadar verilecek.