"Godot'yu Beklerken" ara bölgede

Kostas Silvestros'un yönetmenliğinde Kıbrıslı tiyatro oyuncuları İzel Seylani ve Yorgos Kiriaku'nun başrollerinde "Godot'yu Beklerken" eseri sahnelenecek. Oyunda iki toplumun bekleyiş içerisinde doğup büyüyen nesillerinden otuzlu yaşlardaki iki gencin diyalogları yer alacak.

Antilogos Tiyatrosu yönetmen Kostas Silvestros ile işbirliği içerisinde Samuel Beckett’in sembolleşmiş “Godot’yu beklerken” eserini başrollerinde Yorgos Kiriaku ve İzel Seylani ile Kıbrıs lehçesinde Türkçe ve Yunanca olarak Kıbrıs tiyatro etkinliklerinde ilk kez sahnelenecek. Oyunun ilk gösterimi ara bölgedeki Dayanışma Evi’nde 5 Mayıs 2021 Çarşamba saat 20.00’da gerçekleşecek

Antilogos Tiyatrosu’ndan yapılan açıklamaya göre dünya dramaturjisi açısından bir dönem noktası olan bu eser aracılığıyla iki lehçe birleşecek ve bir olacak. Oyunda iki kahramanın yoğun iletişim ihtiyacı, onların iletişimlerindeki her engeli, hatta dil engelini bile ortadan kaldıracak. Açıklamada, “Godot’yu Beklerken” eserini sahneleme arzumuz Kıbrıslırumların ve Kıbrıslıtürklerin birlikte yaşama ve işbirliği alevini, Kıbrıs’ın ve halkımızın yeniden birleşmesi ihtiyacı ve mücadelesi alevini canlı tutma yönündeki bir içsel gereksinimden doğdu. Bizim bunu yapma şeklimiz sanatımız aracılığıyladır” ifadeleri yer aldı.

Oyundaki Estragon ve Vladimir’in konuşmaları adanın iki toplumunun bekleyiş içerisinde doğup büyüyen bir neslinin; bir yandan 1974 savaşı hakkında –neleri unutmaması gerektiğine dair hiçbir anısı olmadan- “Unutmuyorum” ile ve diğer yandan benzer bir şekilde, gettoların travmatik tecrübeleri ile büyüyen bir neslin temsilcileri olan otuzlu yaşlardaki iki genç aracılığıyla aktarılacak. Açıklamada ayrıca söz konusu eserin sahnelenmesi fikri pandemi sırasında, iki toplum arasındaki temasların daha da zorlaştığı bir dönemde doğduğu belirtildi. Tiyatro grubu Dayanışma Evi’nin desteğiyle Ara Bölge’nin kalbinde günlük buluşmalar gerçekleştirerek çalıştı.