Göçük altında kalan işçi kurtarıldı

Onur ULUĞ

Balıkesir’deki mandıralar bölgesinde, bir mandıra içerisinde devam eden inşaatın istinat duvarının çökmesi sonucu bir kişi göçük altında kaldı.

Göçük altında kalan kişinin mandıradaki inşaatta çalışan bir işçi olduğu öğrenilirken, kurtarma çalışmalarına Lefkoşa İtfaiye ekipleri ve Sivil Savunma ekipleri katıldı.

Göçük altında kalan inşaat işçisi İtfaiye ve Sivil Savunma ekipleri tarafından göçük altından kurtarılarak olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.