GMTMK'da balkondaki mermerler alt kata düştü
Gazimağusa Türk Maarif Koleji'nde, balkondaki mermerler düştü, şans eseri yaralanan olmadı.
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Gazimağusa Türk Maarif Koleji'nde, balkondaki mermerler düştü, şans eseri yaralanan olmadı.
Devlet okulları, bakımsızlık nedeniyle "dökülmeye" devam ediyor...
Gazimağusa Türk Maarif Koleji'nde, balkondaki mermerlerin alt kata düştüğü gözlemlendi.
Olay sonucu şanns eseri herhangi bir öğrenci yaralanmadı.
Geçtiğimiz haftalarda da Canbolat Özgürlük Ortaokulu'nda tavan çökmüş, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu "tavan değil, sıva çöktü" açıklaması yapmıştı.
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Etiketler : gazimağusa türk maarif koleji