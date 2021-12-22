“Glafkos” yatağında sondaj çalışmaları başladı
Kıbrıs Enerji Bakanlığı, “Glafkos-2” isimli doğalgaz yatağında doğrulama sondajı çalışmalarının dün başladığını duyurdu.
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Kıbrıs Enerji Bakanlığı, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) yer alan 10’uncu parseldeki “Glafkos-2” isimli doğalgaz yatağında doğrulama sondajı çalışmalarının dün başladığını duyurdu.
Fileleftheros ve diğer gazeteler, Enerji Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, Exxon Mobil-Qatar Petroleum şirketleri ortaklığının 10’uncu parselde yer alan “Glafdkos-2” yatağında doğrulama sondajı çalışmalarına dün başladığını duyurduğunu yazdılar.
Habere göre açıklamada, “Stena Forth” sondaj gemisinin çalışmalarına başladığı, önümüzdeki iki aylık süre zarfında sonuçların belli olmasının beklediği belirtildi.
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