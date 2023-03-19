GKÇD'de başkan yeniden Osmanbuba

Kıbrıs’ın güneyinde Çalışan Kıbrıslı Türklerin ilk resmi Derneği olan Güney Kıbrısta Çalışanlar Derneği 2. Olağanüstü Kurultayını bugün saat 10.00’da Gönyeli Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirdi.

GKÇD’den yapılan yazılı açıklamada tüzüğü gereği üye salt çoğunluğunun 3/2 katılımı ile gerçekleştirilmesi gereken kurultayları yeterli salt çoğunluk oluşmadığından, kurultay 26 Mart Pazar saat 10.00’a ertelendi.

Bir sonraki hafta gerçekleştirilecek 2. Olağan kurultayda başka aday olmadığından, şuan ki mevcut yönetim kurulunun 2 yıl daha bu görevi sürdüreceği bildirildi.

Dernek Başkanı Gürcan Osmanbuba derneğin kuruluş amacı ve ilkesinin Kıbrıs’ın güneyinde bir çok sektörde Çalışan Emekçilerin iş hayatındaki sorunları ile maksimum derecede ilgilenmek, Kıbrıs’ın Güneyinde iş hayatına ilk kez dahil olmak isteyen Kıbrıslı Türklere de kendi branşlarında çalışabilecekleri sektörlerde yardımcı olmak olduğunu ifade etti.

Osmanbuba Kıbrıs’ın güneyinde bir çok sektörle görüşmelere devam ettiklerini ve görüşmeler neticesinde bu sektörlere Kıbrıslı Türk Emekçileri önümüzdeki haftalarda yönlendirmeye başlayacaklarını ifade etti.

Gürcan Osmanbuba, amaçlarının Kıbrıslı Türk emekçilerin sömürülmeden hakkettiği emeğinin karşılığını alarak ailelerinin geçimini sağlamalarına yardımcı olmak olduğunun altını çizdi.