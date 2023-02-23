“Gizlilik kararı tepkiler üzerine kaldırıldı, sonra da ‘gizlilik yok’ açıklaması yapıldı”

Ertuğrul SENOVA

Türkiye’deki depremlerin ardından 35 Kıbrıslıya mezar olan Grand İsias Otel ile ilgili başlatılan soruşturmaya getirilen gizlilik kararının gelen tepkiler üzerine kaldırıldığı, gizlilik kararının kaldırılmasının ardından Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “gizlilik kararı yok” açıklamasını yaptığı öğrenildi.

YENİDÜZEN’e konuşan Adıyaman Barosu Başkanı Avukat Bilal Doğan, “Soruşturmaya önce gizlilik kararı koydular, sonra gelen tepkiler üzerine bu kararı kaldırdılar. Ardından da ‘hiçbirinde gizlilik kararı yok’ açıklaması yaptılar” dedi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyada gizlilik kararı olmasıyla ilgili tepkiler üzerine, “İsias Otel dahil hiçbir dosyada gizlilik kararı olmadığını” açıklamıştı…

Adıyaman Barosu Başkanı Avukat Bilal Doğan:

“Önce gizlilik kararı koydular, tepkiler üzerine kaldırdılar”

YENİDÜZEN’e konuşan Adıyaman Barosu Başkanı Avukat Bilal Doğan, “Soruşturmaya önce gizlilik kararı koydular, sonra gelen tepkiler üzerine bu kararı kaldırdılar. Ardından da ‘hiçbirinde gizlilik kararı yok’ açıklaması yaptılar” dedi.

Gizlilik kararının, gelen tepkiler üzerine kaldırılması yönündeki ifadesinin kendi değerlendirmeleri olduğunu belirten Doğan, “Açılan yüzlerce soruşturmada sadece İsias Otel ile ilgili tutuklananlar hakkındaki soruşturmaya gizlilik kararı getirilmesi, kafalarda soru işaretlerinin oluşmasına neden olmuştu. Muhtemelen onlar da bunu düşündüler ve 2 gün sonra gizlilik kararını kaldırdılar” ifadelerini kullandı.

İsias Otel soruşturması kapsamında ilk etapta 5 kişinin tutuklandığını belirten Doğan, otelin bir aile işletmesi olduğundan dolayı anne ve kızın da tutuklandığını ancak serbest bırakıldıklarını, şu anda baba ve iki oğul; Ahmet Bozkurt, Fatih Bozkurt ve Efe Bozkurt’un tutuklu olduğunu söyledi.

Başsavcılık “gizlilik kararı yok” demişti…

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyada gizlilik kararı olmasıyla ilgili tepkiler üzerine, “İsias Otel dahil hiçbir dosyada gizlilik kararı olmadığını” açıklamıştı:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca deprem soruşturması kapsamında yürütülen Grand İsias Otel dosyası da dahil herhangi bir dosyada gizlilik kararı bulunmadığı hususu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur."

Süreç…

Adıyaman’ın İsias Otel enkazında kalan Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrenci, öğretmen ve velilerinden oluşan toplam 35 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili otel sorumluları Ulviye Bozkurt, Şule Özbek, Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt ve Efe Bozkurt gözaltına alınmıştı.

Mahkemeye çıkarılan Efe Bozkurt, Ahmet Bozkurt ve Mehmet Fatih Bozkurt tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Ulviye Bozkurt ile Şule Özbek ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Yaşanan büyük acı sonrasında hem Kıbrıs’ın kuzeyindeki yönetim, hem de kişisel olarak bir çok avukat İsias Otel yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunurken, Efe Bozkurt, Ahmet Bozkurt ve Mehmet Fatih Bozkurt’un yargılanacağı süreçle ilgili dosyaya gizlilik kararı getirilmişti.