‘Gizli ittifak’ soruşturması sürüyor

Balıkesir yakınlarında kiralık bir araç ve konteynır içinde bavulları ile suçüstü yakalanan 13 kişi ve onları Kıbrıs’ın güneyine geçirmekle suçlanan M.E., aleyhindeki soruşturma devam ediyor.

Zanlılar, dün ek tutukluluk talebi ile yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Polis, mesele ile ilgili olarak yapılan soruşturmada adı edilenlerin Ağır bir cürüm işlemek kastı ile gizli ittifak içinde oldukları tespit edildiğini söyledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak 3 zanlının gönüllü ifade verdiğini belirtti. Mesele ile ilgili olarak ZPN 379 plakalı araç emare olarak alınmış olup adı edilenler derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, zanlıları güneye geçireceği iddia edilen zanlı 14 Mustafa Eğmez’in polise teslim olduğunu belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini ve kamera görüntülerinin incelendiğini belirterek, zanlıların 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Mahkemede söz alan zanlılardan bazıları ailelerine ulaşmak istediklerini beyan etti. Yargıç Temay Sağer, zanlıların 4 gün tutuklu kalmasına emir verdi.