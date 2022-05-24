Giulia Marchetti ile Bharatanatyam dansı ve atölyesi

Girne’de faaliyet gösteren Hariom Art of Yoga dans meraklıları, müzik tutkunları ve yoga sevdalılarını kadim Hint kültüründen çok eski bir geleneksel Hint dansı olan Bharatanatyam dansını keşfetmeye davet ediyor.

Deneyimli İtalyan sanatçı Giulia Marchetti tarafından hazırlanan zengin içerikli bu çalışma, hem katılımcıların kendileriyle nitelikli bir zaman geçirmek hem de aynı ilgi alanlarına sahip kişilerle tanışabilmek için müthiş bir fırsat sunuyor.

Tamamen başlangıç seviyesinde olacak olan Klasik Hint Dansı atölyesinde katılımcılar Bharatanatyam dansının ana pozlarını, beden ve el hareketlerini ve anlamlarını keşfetme fırsatı bulacak.



2 bin yıl öncesinin zengin ve büyüleyici Hint dansı Hariom Art of Yoga’ya geliyor

Hindu tanrılarına ibadet etmek için iki bin yıl önce Güney Hindistan tapınaklarında doğan bu son derece zengin ve büyüleyici dans sayesinde; eller, gözler ve mimikler aracılığıyla birçok hikaye anlatılır. Çok teatral ve ritmik bir danstır. Atölye, Shivananda Hatha Yoga unsurları ile dansçılar için esneme ve ardından Bharatanatyam ayak ve bacak hareketleri, baş ve el hareketleri, ritmik egzersizler temelinde bir ısınma ve danstan oluşacaktır.



Marchetti zengin kişisel poetikası ile eşsiz bir dans-atölye sunacak

Giulia Marchetti, 2008'den beri İtalya Siena'da, geleneksel Hint dansları dünyasında büyük yeri olan ve uzun yıllardır Madras'ta Kalakshetra Akademisi'nde dans yönetmenliği yapan Krishnaveni Lakshamanan'ın öğrencisi Maresa Moglia ile birlikte, klasik Hint dans tiyatrosu Bharatanatyam eğitimi alıyor ve uyguluyor. 2012 yılında Hindistan'da 1 yıl boyunca Kalakshetra Akademisi'nin kıdemli öğretmeni Guru Prof. MR Krishnamurty ile yoğun bir şekilde çalıştı. Daha sonra CV Chandrasekar, Bragha Bessel, Leela Samson, Praveen Kumar, Shantala Shivalingappa gibi ustaları tarafından kendisine aktarılan bilgilerle, flamenko ve çağdaş dans dahil olmak üzere Hint ritimlerini ve diğer dans stillerini titizlikle incelemeye devam ederek kendi kişisel poetikasını geliştirdi.



Giulia’ın dans gösterisi 25 Mayıs Çarşamba gecesi Çatı’da

Giulia’ın dans gösterisi 25 Mayıs Çarşamba gecesi 19:00- 21:30 saatleri arasında Hariom Art of Yoga Çatı katında yapılacak. Bir italyan dansçıyı Hint dansı sayesinde Kıbrıs ile buluşturacak etkinlikler “Sınırlar hayalidir, yürekler BİR” düşüncesiyle yapılıyor. Kültürel mirasın dans, medeniyet ve Girne Limanı ayaklarını biraraya getirecek dans gösterisi katılımcılara eşsiz bir deneyim sunacak.



Bütünsel bir yapıya sahip 3 atölye olacak

Atölyeler her seviyeden katılımcıya açık olup 3 atölyeye katılım ücreti toplam 100 € olarak belirlendi.

Üç Atölye bütünsel bir yapıya sahip olup bir arada alınması tavsiye edilir. Dileyen katılımcılar tek atölye olarak da programa dahil olabilir. Tek atölyeye katılınması durumunda ücretler 40 / 50 / 50 € şeklindedir. Katılımcı sayısı 12 kişi ile sınırlıdır. Atölye ve dans gecesine katılım için ozlemvaryoga hesabına mesaj atılabilir veya 0542 851 8080 numaralı telefondan ulaşılabilir.



Atölye tarihleri

27 Mayıs Cuma / 19:00 - 21:00

28 Mayıs C.tesi / 10:00 - 13:00

29 Mayıs Pazar / 10:00 - 13:00