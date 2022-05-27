Giulia, büyüleyici dansı ile herkesi Hindistan’a götürdü

Murat OBENLER

Deneyimli İtalyan sanatçı Giulia Marchetti, iki bin yıl önce Güney Hindistan tapınaklarında doğan zengin ve büyüleyici dansı Bharatanatyam’ı Hariom Art of Yoga sahnesine taşıdı. Girne’de faaliyet gösteren Hariom Art of Yoga’nın damındaki alanda gerçekleşen gösteride Giulia Marchetti hem bu geleneksel dans ile ilgili bilgi verdi hem de hikayelerini de anlatarak 4 dans örneğini uygulayarak gösterdi. Kültürel mirasın dans,medeniyet ve Girne Limanı ayaklarının biraraya geldiği dans gösterisi günbatımının da eklenmesiyle katılımcılara eşsiz bir deneyim sunarken katılımcılar da ülkemizde çok az gösterisi yapılan bu Hint dansıyla ilgili bir tecrübe yaşadılar. Giulia Marchetti oldukça beğeni toplayan dansı sonrasında katlımcılarla birlikte bazı hareketleri de icra ederken tüm dans meraklılarını ve yoga sevdalılarını haftasonu gerçekleşecek atölyeye davet etti.

Hariom Art of Yoga kurucuları Özlem Var ve Yena Hacışevki haftasonu Giulia Marchetti tarafından gerçekleşecek atölye ile dans meraklıları, müzik tutkunları ve yoga sevdalılarını kadim Hint kültüründen çok eski bir geleneksel Hint dansı olan Bharatanatyam dansını keşfetmeye davet ediyor. Tamamen başlangıç seviyesinde olacak olan Klasik Hint Dansı atölyesinde kaılımcılar Bharatanatyam dansının ana pozlarını, beden ve el hareketlerini ve anlamlarını keşfetme fırsatı bulacak.

Hindu tanrılarına ibadet etmek için iki bin yıl önce Güney Hindistan tapınaklarında doğan bu son derece zengin ve büyüleyici dans sayesinde; eller, gözler ve mimikler aracılığıyla birçok hikaye anlatılır. Çok teatral ve ritmik bir danstır. Atölye, Shivananda Hatha Yoga unsurları ile dansçılar için esneme ve ardından Bharatanatyam ayak ve bacak hareketleri, baş ve el hareketleri, ritmik egzersizler temelinde bir ısınma ve danstan oluşacaktır. Marchetti ustaları tarafından kendisine aktarılan bilgilerle, flamenko ve çağdaş dans dahil olmak üzere Hint ritimlerini ve diğer dans stillerini titizlikle incelemeye devam ederek kendi kişisel poetikasını geliştirdi.



Bütünsel bir yapıya sahip 3 atölye olacak

Atölyeler her seviyeden katılımcıya açık olup 3 atölyeye(27 Mayıs/19:00 - 21:00 ,28 Mayıs/19:00 - 21:00 ve 29 Mayıs /10:00 - 13:00) katılım ücreti toplam 100 € olarak belirlendi. Üç Atölye bütünsel bir yapıya sahip olup bir arada alınması tavsiye edilir. Dileyen katılımcılar tek atölye olarak da programa dahil olabilir. Tek atölyeye katılınması durumunda ücretler 40 / 50 / 50 € şeklindedir. Katılımcı sayısı 12 kişi ile sınırlıdır. Atölyeye katılım için ozlemvaryoga hesabına mesaj atılabilir veya 0542 851 8080 numaralı telefondan ulaşılabilir.