“Gitmek isteyenlere 1 saatlik idari izin veriyorum”

Ertuğrul SENOVA

Başbakanlık Denetleme Kurulu Başkanı Halil Talaykurt, kurumda çalışan memurları zorunlu bir şekilde din kursuna götürdüğü yönündeki iddialarla ilgili YENİDÜZEN’e konuştu.

Talaykurt, söz konusu “etkinliğin”, Din İşleri Başkanı tarafından düzenlenen “Haktan Halka Konferansı” olduğunu ve gitmek isteyen kişilere 1 saatlik idari izin verdiğini ifade ederek, “Konferansta Kur’an’da yazanlar anlatılıyor. Ben de bunu dinlemekten zevk alıyorum” dedi.

“Zorunlu olarak kim kimi, nereye götürecek bu zamanda?” diye soran Talaykurt, söz konusu etkinliğin, Din İşleri Başkanı tarafından düzenlenen “Haktan Halka Konferansı” olduğunu, gitmek isteyen kişilere 1 saatlik idari izin verdiğini söyledi.

“Ben de dinlemekten zevk alıyorum”

Talaykurt, söz konusu “konferansta” Kur’an kitabında neler yazdığının anlatıldığını, kendisinin de katıldığını ve bunu dinlemekten zevk aldığını ifade etti.

“Konferansa zaten 3 kişi katılmak istiyor, bu izni onlara veriyorum” diyen Talaykurt, “Sadece bu konferans değil; Rumca, İngilizce, Fransızca, bir konuda panel, her şey olabilir. Bu tip şeylere katılmak isteyenlere 1 saatlik idari izin veriyoruz” şeklinde konuştu.

“Aynı konferans yarın sabah da düzenleniyor”

Denetleme Kurulu’nda vezne işi yapmadıklarını, işleri aksatmayacak şekilde bu şekilde izin verdiklerini söyleyen Talaykurt, “Aynı konferans yarın sabah da düzenleniyor. Basın da takip edip, neler konuşulduğunu duyabilir” dedi.

Ne olmuştu?

Özgür Gazete’nin “Memura Zorunlu Din Dersi” manşetiyle verdiği haberde, Başbakanlık Denetleme Kurulu Başkanı Halil Talaykurt’un her çarşamba günü mesai saatleri içinde personeli camideki din derslerine götürdüğü iddia edilmişti.

Söz konusu iddia, Cumhuriyet Meclisi’nde de gündeme gelmişti.