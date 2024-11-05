Girne’nin doğu bölgelerinde yarın elektrik kesintisi yapılacak
Girne'nin doğusundaki bazı bölgelere yarın 4 saat elektrik verilemeyecek.
A+A-
Girne'nin doğusundaki bazı bölgelere yarın 4 saat elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'ndan verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 10:00 ile yaklaşık 14:00 saatleri arasında; Yamaçköy, Mallıdağ, Çınarlı, Baz İstasyonlar, Tatlısu Köy içi, Köy Su Kuyusu, Anayol Seralar Bölgesi, Tatlısu Sahil, Sahil Benzin İst. Bölgesi, Eski Tavuk Çiftliği, Sahil Seralar Bölgesi, Mallıdağ Kavşağı-Küçük Erenköy arası sahil, Küçük Erenköy, Altınova köyü, Ağıllar Köyü’ne elektrik verilemeyecek.
Bu haber toplam 277 defa okunmuştur
Etiketler : elektrik kesintisi, kıbtek