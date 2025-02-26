Girne’deki trafik kazasında yaralanan olmadı

Girne’de bugün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir araç bariyerlere çarptı. Sürat ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazada yaralanan olmadı.

Polis Basın Subaylığı'nın verdiği bilgiye göre, saat 15.00 sıralarında, Girne'de, Su Kemerleri Sokak'ta, yönetimindeki LR 847 plakalı araç ile seyreden Hasan Küçükkoca (E-28), Zeytinlik trafik ışıkları kavşağına geldiğinde, Alsancak istikametine dönmek için Girne - Alsancak Çevre Yoluna süratli ve dikkatsizce giriş yapması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.