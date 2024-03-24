Girne’deki ölümlü kazanın zanlısı mahkemeye çıkarıldı

Girne’de Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde Cumartesi günü meydana gelen ve bir kişinin ölümü, 3 kişinin ise yaralanması ile sonuçlanan kaza ile ilgili olarak tutuklanan araç sürücüsü G.G. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayla ilgili bulguları aktaran polis, zanlının yönetimindeki araç ile aşırı sürat ve dikkatsizlikle önündeki araca ‘makas’ atarken direksiyon hakimiyetini kaybederek aracın sağ tekerine çarptığını mahkemeye aktardı.

Polis çarpmanın etkisiyle aracın önce kaldırıma daha sonra kaldırım üzerinde bulunan tabela ve ağaca çarpmasının ardından, kaldırım üzerinde yaya olarak bulunan Cihan Yüksel, Büşra Yavuz ve Begüm Döşkaya’ya çarptığını söyledi.

Polis, yaya Cihan Yükselin olay yerinde hayatını kaybettiğini, Büşra Yavuz ve Begüm Döşkaya ilk olarak Girne Dr. Akçiçek Hastanesine kaldırıldığı ve ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Büşra Yavuz’un ağır yaralı olarak yoğun bakım servisine alındığı,

Begüm Döşkaya’nın ise cerrahi servisinde tedavisinin devam ettiğini belirtti.

Polis, zanlıya yapılan nefes testinde alkol olmadığını, ancak kanında uyuşturucu olup olmadığının tespit edilmesi için kan alınarak tahlile gönderildiğini aktardı.

Polis, olay yerinde kaza anına ait kamera görüntülerinin incelendiğini ve araç sürücüsünün aşırı süratli bir şekilde öndeki araçlara makas atarak ilerlediğinin görüldüğü belirtildi.

Polis ayrıca kazada zanlı ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Mehtap Kutat'ın tedavilerinin Girne Akçiçek Hastanesinde yapıldığını ve ayak bileği kırılan Mehtap Kutat’ın tedavisinin ardından taburcu edildiğini belirtti.

Polis alınması gereken çevre şahadeti ve tanık ifadeleri olduğunu, kamera görüntülerinin incelemesinin devam ettiğini ve aracın hız tespitinin henüz yapılamadığını belirterek ilk etapta zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan soruşturma maksatlı zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.