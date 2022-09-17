"Girne'deki en yüksek binaya erişebilen itfaiye aracını Girne İtfaiyesine kazandırmalıyız"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne Belediye Başkanı adayı Murat Şenkul Girne'deki yüksek katlı binalara olası bir yangında ulaşabilen itfaiye aracının bulunmadığını belirterek, seçilmesi durumunda yangınlara karşı önlem almayı görev bileceklerini açıkladı.

Şenkul sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Girne Belediyesi olarak bu konuda da yerel liderlik gösterip Girne’de bulanan en yüksek binaya erişebilecek İtfaiye aracını Girne İtfaiyesine kazandırmalıyız" dedi.

İşte o açıklama:

"Bugün Girne’mizde bulunan onlarca yüksek katlı binaya olası bir yangında özellikle insanlarımızı tahliye edebilmek için yüksek noktalara ulaşabilen itfaiye aracımız olmadığını biliyorsunuz değil mi dostlar?

Bizim dönemimizde yüksek katlı yapılardan ruhsat parası almayı bildiğimiz gibi Belediyeler Yasası'nda “Esenlik ve Güvenlik” maddesinde emredildiği gibi yangınlara karşı önlem almayı da görev bileceğiz.

Olası bir facia yaşanmasını beklemeden Girne Belediyesi olarak bu konuda da YEREL LİDERLİK gösterip Girne’de bulanan en yüksek binaya erişebilecek İtfaiye aracını Girne İtfaiyesine kazandırmalıyız.

#değişimesahipçık"