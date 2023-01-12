Girne’deki denetimde 96 sürücü rapor edildi, 15 araç trafikten menedildi
Girne’de yapılan trafik denetimlerinde toplam 96 araç sürücüsü rapor edildi, 15 araç ise trafikten menedildi.
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Girne’de yapılan trafik denetimlerinde toplam 96 araç sürücüsü rapor edildi, 15 araç ise trafikten menedildi.
Polisin açıklamasına göre, 425 araç sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde 4’ü sürüş ehliyetsiz, 10’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmaktan ve 58’i belirlenen hız sınırı üzerinde araç kullanmaktan toplam 96 araç sürücüsü rapor edildi.
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