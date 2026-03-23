Girne’de ‘Walk for Hope’ yürüyüşü düzenleniyor

Deniz Yıldızı Yardım Derneği tarafından bu yıl dördüncü kez organize edilen ve merhum Deniz Nasıfoğlu anısına gerçekleştirilecek olan ‘Walk for Hope’ yürüyüşü, 12 Nisan Pazar günü Girne Batı Doğa Parkı’nda düzenlenecek. Saat 10.00 ile 14.00 arasında yapılacak etkinlikten elde edilecek tüm gelir, onkoloji hastalarına destek amacıyla bağışlanacak.

Birbirinden renkli aktiviteler

Etkinlik kapsamında doğa yürüyüşünün yanı sıra uçurtma etkinliği, yüz boyama, çocuklar için boyama aktiviteleri, zumba gösterileri ve yiyecek-içecek stantları katılımcılarla buluşacak. Ailelerin ve çocukların keyifli vakit geçirebileceği organizasyon, sosyal dayanışmayı güçlendirmeyi hedefliyor. Etkinlikler esnasında katılımcılar, 200 TL karşılığında bağış bileti satın alarak onkoloji hastalarına destek olabilecek.

Bağışta bulunmak isteyenler...

Etkinliğe bağış yapmak isteyenler için banka hesap bilgileri de paylaşıldı. İktisat Bankası nezdindeki Deniz Yıldızı Yardım Derneği (DEVAD) TL hesabına, “Walk For Hope” açıklamasıyla CT9712 8020 3200 0000 0006 5669 87 IBAN numarası üzerinden bağış yapılabiliyor. Ayrıca Türkiye İş Bankası üzerinden TL hesabı için TR24 0006 4000 0016 8110 2258 83, sterlin hesabı için ise TR06 0006 4000 0026 8110 2477 36 IBAN numaraları kullanılabiliyor.