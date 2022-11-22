Girne’de uyuşturucu, 3 tutuklu

Girne'de Ecevit Caddesi üzerinde dün Girne Polis Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu M.T.(E-46) ve Y.Ç.’nin (K-23) tasarruflarında yaklaşık 38 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

M.T., Y.Ç. ve meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen A.C. (E-39) tutuklandı.

Lefkoşa’da hırsızlık

Lefkoşa’da 2020-12 Kasım 2022 tarihleri arasında kozmetik ürünleri satan bir işletmede çalışan G.E.’nin (E-42) tanıtım için kendisine verilen iş yerine ait 6 bin TL değerindeki ürünler ile müşterilerden tahsil etmiş olduğu 2 bin 425 TL parayı iş yerine teslim etmeyerek çaldığı tespit edildi. G.E. tutuklandı.