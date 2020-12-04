Girne'de ücretsiz random test yapılacak
Sağlık Bakanlığı, Girne'de son günlerde atış gösteren yerel vakalarla ilgili yarın ve Pazar günü 08.00 - 15.30 saatleri arası ücretsiz random test yapılacağını duyurdu.
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Sağlık Bakanlığı, Girne'de son günlerde atış gösteren yerel vakalarla ilgili yarın ve Pazar günü 08.00 - 15.30 saatleri arası ücretsiz random test yapılacağını duyurdu.
Testler, Girne Turizm Limanı'nda Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından yapılacak.
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Etiketler : sağlık bakanlığı, pcr