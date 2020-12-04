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Girne'de ücretsiz random test yapılacak

Girne'de ücretsiz random test yapılacak

Sağlık Bakanlığı, Girne'de son günlerde atış gösteren yerel vakalarla ilgili  yarın ve Pazar günü 08.00 - 15.30 saatleri arası ücretsiz random test yapılacağını duyurdu. 

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Sağlık Bakanlığı, Girne'de son günlerde atış gösteren yerel vakalarla ilgili  yarın ve Pazar günü 08.00 - 15.30 saatleri arası ücretsiz random test yapılacağını duyurdu. 

Testler, Girne Turizm Limanı'nda Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından yapılacak.

 

 

 

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