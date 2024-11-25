Girne’de trafik kazası yapan alkollü iki sürücü tutuklandı

Girne’de dün sabah saatlerinde trafik kazası yapan alkollü iki sürücü tutuklandı. Kazada yaralanan olmadı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 148 miligram alkollü içki tesiri altındaki Saheed Abbey Muhammed (E-38), Ziya Rızkı Caddesi üzerinde, yönetimindeki ZPA 720 plakalı salon araçla doğu istikametinde ters yöne doğru seyrettiği sırada, o esnada Atatürk Caddesi üzerinde 125 miligram alkollü içki tesiri altında güney istikametine doğru seyreden İbrahima Olunrebı (E-26) yönetimindeki VS 465 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.

Çarpmanın etkisiyle ileri savrulan ZPA 720 plakalı araç, yolun sağından çıktı ve kaldırım üzerinde bulunan demir trafik kunisine ve bir işyerine ait kolona çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

ZPA 720 plakalı araç sürücüsü Saheed Abbey Muhammed ve VS 465 plakalı araç sürücüsü İbrahima Olunrebı, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp, trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.