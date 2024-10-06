Girne’de trafik kazası: 53 Yaşındaki yaya ağır yaralandı
Alkollü ve dikkatsiz sürücüler trafikte tehlike saçtı. 3 farklı kazada 3 kişi yaralandı.
Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde dün saat 08.10 sıralarında meydana gelen kazada bir yaya ağır yaralandı. Mustafa Çağlar Tütengil (80), NA 783 plakalı aracıyla doğu istikametinde ilerlerken, yaya geçidinde yolun güneyinden kuzeyine geçmeye çalışan 53 yaşındaki Fatıma Taghiyeva’ya çarptı.
Kazanın ardından yaralı olarak Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırılan Taghiyeva, daha sonra Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek kaburgalarında kırık tespit edilmesinin ardından Göğüs Cerrahisi Servisi'nde müşahede altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Lefkoşa-Güzelyurt yolunda araç takla attı: 33 yaşındaki kadın yaralı
Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda dün saat 03.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, alkollü bir sürücü yaralandı. Hülya Çakır (33), 139 mlgr alkollü içki etkisi altında JE 162 plakalı aracıyla Güzelyurt istikametine ilerlerken İkidere Mevkii'nde direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yolun solundan çıkarak toprak sete çarparak takla attı.
Yaralanan Çakır, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis soruşturmayı sürdürüyor.
Gazimağusa-Karpaz yolunda kaza
06 Ekim 2024 tarihinde saat 00.10 sıralarında Gazimağusa-Karpaz anayolunda, Efkan İlhan (36), 246 mlgr alkollü içki etkisi altında GM 316 plakalı aracıyla seyir halindeyken Kumyalı İlkokulu önlerinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, yolun solundan çıkarak toprak alanda durdu.
Kaza sonucu yaralanan İlhan, Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.