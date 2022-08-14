Girne'de trafik denetimi
Girne’deki trafik denetimlerinde kontrol edilen 850 araçtan 116’sının sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edildi.
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Girne’deki trafik denetimlerinde kontrol edilen 850 araçtan 116’sının sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edildi.
1 araç sürücüsü KKTC’den sürüş ehliyetsiz, 2 motosiklet sürücüsü koruyucu başlıksız, 7 araç sürücüsü aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak ve 5 araç sürücüsü de alkollü araç kullanmaktan ceza aldı.
Polisin açıklamasına göre, toplam 15 araç trafikten men edildi.
Foto: Arşiv
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