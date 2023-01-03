Girne’de mağazalardan iç çamaşır ve kıyafet çalındı

Girne’de faaliyet gösteren iki ayrı giyim mağazasına dün müşteri olarak giden A.K.(K-22) ve T.Ç.’nin (K-20) mağazalar içerisinde satışa sunulan toplam 12 bin 649,21 TL değerinde iç çamaşır ve kıyafet çaldığı tespit edilerek tutuklandı.

Çayırova’da hırsızlık

Çayırova’da Valya Mevkiinde 24 Aralık tarihinde elektrik direkleri arasında bulunan toplam 880 metre uzunluğundaki havai bakır kablolarının, kesilip hasara uğratılarak çalınması meselesi ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen İ.K. (E-34) tutuklandı.