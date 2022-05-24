Girne’de kedi katliamı!

Girne Karaoğlanoğlu bölgesinde kimi sahipli, kimi sokakta yaşayan, 30’a yakın kedi ve bazı kedi yavruları, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından zehirlenerek öldürüldü.

Kedilere yıllardır sahip çıkan çevredeki bazı vatandaşlar ve kendi ev kedisi zehirlenen hayvan severler, şok geçirerek karşılaştıkları manzaraya tepki gösterdi.

Ev kedisinin ölmesinin hemen ardından bölgede araştırma yaptığını anlatan Ceren Ercih, 30’a yakın kedinin zehirlenerek öldürüldüğünü dile getirdi.

Besledikleri sokak hayvanlarının yanına giden bazı hayvan severlerin, bölgede hayvanların ölüleri ile karşılaştığını belirtti.

Polise şikâyette bulunduklarını anlatan Ercih, hiçbir geri dönüş alamadığını ifade etti.

Zehirlenen kediler arasında kendi evinde birlikte yaşadığı ve ‘çocuğum’ diye nitelendirdiği kedisi de öldürülen Ceren Ercih, “Kim veya kimler yaptı bilmiyoruz ama ortada çok ciddi bir şüpheli var, buna karşın polisin bu konuda bize hiç desteği yok.” diyerek sitem etti.

Yaşananları gözyaşları içinde anlatan Ercih, “O benim çocuğumdu, çok ama çok üzgünüm” dedi.

“Bile isteye yapıldı…”

Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından öldürülen kedilerin yanında hiçbir zehirli yiyecek veya zehir izi bulunmadığını anlatan Ercih, şüphelerini şöyle paylaştı: “Girne Belediyesi’nin yaptığıyla ilgili iddialar var ama buna kesinlikle inanmıyorum. Bu kedileri öldürenler veya bunu bilip seyirci kalanlar Girne Belediyesi’ni hedef gösteriyor. Öldüler, yanlarında yemek artığı bile bulamadık, hiçbir iz yoktu, köpekler ölmedi, sadece kediler öldü, bu bile isteye onların önüne atılan yiyeceklerle yapıldı. Çok belli”

“Baş şüpheli var, polis ilgisiz…”

Hayvanların iç içe yaşadığı, müstakil evlerin olduğu sokakta 3 aydır yaşayan Ercih, kedisinin zaman zaman dışarıda da dolandığını, Cumartesi günü kedisinin eve sürünerek geldiğini, onu hemen veterinere götürdüğünü anlattı. Aynı sitede birçok kedinin öldürüldüğünü gördüğünü belirten Ercih, bölgede bulunan sitenin bekçisi tarafından kedilere kötü davranıldığı bilgisi aldığını, bu kişinin baş şüpheli olduğunu anlattı.

Bölge kameralarının çalıştığını, buna karşın Polis’in gerekli araştırmayı yapmadığını, konuyu önemsemediğini iddia eden Ercih, çevreden konuyla ilgili de hiç kimseden ifade alınmadığını belirtti.

Girne Belediyesi’nden açıklama:

“Sokak hayvanlarının maruz kaldığı olumsuz koşullar ortadan kaldırılmalı”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne bölgesinde yaşanan sokak hayvanlarının zehirlenmesi haberiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, zehirlenmeler dahil, korumasız olan sokak hayvanlarının maruz kaldığı tüm olumsuz koşulların tamamen ortadan kaldırılması gerektiğini belirtti.

Güngördü, Girne Belediyesi olarak hayvanlara yapılan her türlü şiddet ve zulüm eylemlerinin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da karşısında olacaklarını vurguladı.

Ülke genelinde çeşitli bölgelerde zaman zaman sokak hayvanlarının meçhul kişiler tarafından zehirlendiği haberlerine üzüldüğünü belirten Güngördü, belediye olarak sokak hayvanlarının korunması ve rehabilitasyonu çalışmalarının uzun yıllardır devam ettiğini kaydetti.



“Tüm canlıların yaşama hakkı en temel olgu”

Bu tür zehirlenmeler dâhil, korumasız olan sokak hayvanlarının maruz kaldığı tüm olumsuz koşulların tamamen ortadan kaldırılması gerektiğinin altını çizen Nidai Güngördü, tüm canlıların yaşama hakkının en temel olgu olduğuna vurgu yaptı.

Güngördü, belediye olarak 2017 yılında hizmete açtıkları Girne Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’nde hayvanlara yardım ettiklerini ifade etti.

“Sokak hayvanları, yasal olarak ilgili bölge belediyelerinin sorumluluğunda olup tüm toplumsal çaba ile yönetilmesi gerekmektedir” diyen Güngördü, şunları kaydetti:

“Evde bakımınızda olan köpeklerin resmi kayıt ve lisanslarını yapmak, ev hayvanlarının temel ihtiyaçlarını hayatlarının sonuna kadar sağlamak ve sokaktaki kimsesiz dostlarımıza yardım etmek, hiç olmazsa zarar vermemek, her bireyin vicdani sorumluluğudur.”

Güngördü, Girne Belediyesi olarak hayvanlara yapılan her türlü şiddet ve zulüm eylemlerinin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da karşısında olacaklarını belirtti.