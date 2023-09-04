Girne'de kedi hırsızlığından 2 tutuklu

Girne'de bir evden kedi çalındı, polis iki zanlıyı tutukladı.

Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre "hırsızlık ve mülke tecavüz" olayı 31 Ağustos'ta gece yarısı meydana geldi.

Girne'de, Karaoğlanoğlu Caddesinde Osman Çağdan'ın evinde emaneten bulunan ve bakımını üstlendiği kedi, evin bahçesinden çalındı.

Polisin olayla ilgili soruşturmasında kedinin H.K. (E-22) ve B.A. (E-21) tarafından çalındığı tespit edildi.

Söz konusu şahıslar bugün Girne'de tespit edilerek tutuklandı . Polisin hırsızlıkla ilgili soruşturması sürüyor.

Bob’un ailesinin paylaşımı şöyle:

“Tam 5 gündür canla başla sabah aksam onu aradık. Hiç tanımadığım hiç bilmediğim kişiler bile benimle birlikte bana o kadar yardımcı oldular ki. Hayatımda uzun zamandan sonra ilk kez tek yürek olduğumuzu hissettim. Yardım eden yardımcı olan bütün arkadaşlarıma dostlarıma abilerime ablalarıma aileme tanıdığım tanımadığım herkese ne kadar teşekkür etsem az. Birlik olduk sesimizi duyurduk. Yüzüm güldü günlerden sonra. Bu sefer mutluluktan ağlıyorum. En büyük teşekkürüm de Murat Bayram ne kadar teşekkür etsem azdır.”