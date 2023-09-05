Girne'de kaza: Ağaca çarparak yana doğru devrildi
Girne'de bugün Semih Sancar Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı.
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Girne'de bugün Semih Sancar Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı.
Polis Basın Subayığı'ndan verilen bilgiye, Girne'de bugün saat 11.30 sıralarında Semih Sancar Caddesi'nde 25 yaşındaki, Almina Evci yönetimindeki MP 614 plakalı araç ile doğu istikametine doğru gittiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı ve yol kenarındaki ağaca çarparak yana doğru devrildi.
Kaza sonucu yaralanan olmazken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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