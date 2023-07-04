Girne'de feci kaza: 'U dönüşü' yapmaya çalıştı, motosiklete çarptı
Girne'de dün akşam meydana gelen trafik kazasında 32 yaşındaki motosiklet sürücüsü Uğur Aydın yaralandı. Girne Dr. Suat Günsel Üniversite Hastanesi’nde tedavisi süren motosiklet sürücüsü Aydın'a beyin kanaması teşhisi konuldu.
Girne'de dün akşam meydana gelen trafik kazasında 32 yaşındaki motosiklet sürücüsü Uğur Aydın yaralandı.
Kaza, dün akşam saat 22.00 sıralarında Girne’de Uğur Mumcu Caddesi üzerinde meydana geldi. UY 021 plakalı araç sürücüsü 26 yaşındaki İbrahim Bıçakçı, sağ şeride geçip 'U dönüşü' yapmaya çalışırken, o esnada arkasından gelip aynı istikamete doğru seyreden HT 923 plakalı motosiklete çarptı.
Motosiklet sürücüsüne beyin kanaması teşhisi konuldu
Kaza sonucu yaralanan HT 923 plakalı motosiklet sürücüsü 32 yaşındaki Uğur Aydın, önce Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, orada yapılan tedavisinin ardından, Girne Dr. Suat Günsel Üniversite Hastanesi’ne sevk edildi. Aydın, beyin kanaması teşhisi nedeniyle yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.
Kazaya sebebiyet veren UY 021 plakalı araç sürücüsü 26 yaşındaki İbrahim Bıçakçı ise tutuklandı.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.