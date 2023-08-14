Girne'de feci kaza: Araç dere yatağına düşerek takla attı...

Girne’de dün akşam meydana gelen trafik kazasında dört kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Deniz Sokak üzerinde saat 01.30’da yaşanan kazada, 25 yaşındaki Furkan Yaşar yönetimindeki GB 244 plakalı salon araçla kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağındaki bordür taşlarına çarptı ve 5.50 metre derinliğindeki dere yatağına düştükten sonra, takla atıp tavanı üzerinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan 30 yaşındaki Serhat Ceylan, 34 yaşındaki Tarbiya İsmailova ve 22 yaşındaki Mehrona Goziyeva, kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından, acil serviste gözetim altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.