Girne’de ‘cinsel taciz’ suçlaması: 1 tutuklu

Girne’de meydana gelen cinsel taciz suçu ile ilgili zanlı Ö.H tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis memuru Kader Artan zanlı Ö.H’nın 3 Eylül saat 20.48'de, ayrı yaşamakta olduğu eşi S.H’yi arayarak küfürlü sözler söylediğini ve cinsel tacizde bulunduğunu söyledi. Zanlının aynı gün yapılan şikayet üzerine tutuklandığını aktaran polis, yapılan ilk soruşturmasında zanlının suçlamayı reddettiğini bildirdi.

Zanlının daha önce de “zorla adam kaçırma, cinsel taciz, şiddet tehdidi ve darp” suçlarını işlemiş olduğunu ve bu bağlamda mahkemede teminata bağlandığını aktaran polis, tahkikatın düzgün ilerleyebilmesi için 2 gün tutukluluk talebinde bulundu.

Polis ifadesi üzerine söz alan zanlı, karısını çok sevdiğini ve telefon etme amacının çocukları ile ilgili bilgi vermek istemesi olduğunu söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.