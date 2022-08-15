Girne’de cep telefonu hırsızlığı

Girne’de faaliyet gösteren bir otelde, bar önünde bırakılan cep telefonunun çalınması olayıyla ilgili yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı görülen A.A.S.A.N. (E-20) tutuklandı.

11 Ağustos'ta meydana gelen olay hakkında yürütülen ileri soruşturmada A.A.S.A.N’nın çaldığı cep telefonunu, Girne’de U.U.’ya (E-32) 2 bin 400TL karşılığında sattığı tespit edildi. Çalıntı cep telefonunu piyasa değerinin altında satın alan U.U.(E-32) da tutuklandı.

Mağusa’da 32 yaşındaki Gülhan Yıldırım iki gündür kayıp

Mağusa’da önceki gün saat 19.00 sıralarında evinden ayrılan Gülhan Yıldırım’ın (K-32) hala geri dönmediği ve arandığı bildirildi.

Tatlısu’da yangın

Tatlısu’da, dün saat 18.00 sıralarında, Deeva Margarita’ya ait ikametgahın kuzeyinde bulunan ahşap ambarda, muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, ambar ile içindeki muhtelif kullanılmayan eşyalar ve yarım dönümlük alandaki kuru otlar yandı.

Polisin tüm olaylar hakkındaki soruşturmaları devam ediyor.