 “Girne’de bir yerden bir yere gitmek eziyet”

Fehime ALASYA

Yıllardır trafik, arıtma, kanalizasyon gibi kangrenleşen bazı sorunlarla boğuştuğunu anlatan Girneliler, trafiğin ‘çekilmez’ bir hâl aldığını anlattı, çözüm istedi…

Bölgede bir yerden başka bir yere araba ile seyahat etmenin adeta çileye dönüştüğü belirten Girneli, yakın mesafeler için dahi trafikte saatler geçtiğini belirtti, “hayatımızdan çalınıyor” dedi.

Kimi Girneki aldığı belediye hizmetinden memnuniyet dile getirse de, ara mahallelere daha çok özen gösterilmesini talep etti. Kimisi her geçen gün daha kötü bir hâl alan trafik sorunundan bezdiğini anlattı.

“Bir yerden bir yere gitmeye korkar olduk” diyen bazı vatandaşlar, ihtiyaçları için bile trafiğe çıkmak istemediğini ifade etti.

Girneliler ne dedi?

Özay Erlant: “Trafik yoğunluğu büyük dert, ara mahalleler bakımsız, önemsenmiyor”

Belediye hizmetinin özellikle mahalle aralarında ‘yok denecek kadar az’ olduğunu anlatan Özay Erlant, “30 yıldır bu mahalledeyim, taş taş üstüne konmuyor” dedi.

Ana caddelere gösterilen bakım ve önemin ara mahallelere gösterilmediğinden yakınan Erlant, sokakların karanlığa gömüldüğünü anlattı.

Bölgedeki kanalizasyonun yetersiz olduğunu, bunun yanında yapılaşmanın hızla arttığını kaydeden Erlant, bölgedeki en büyük sıkıntının ‘trafik yoğunluğu’ olduğunu kaydetti.

“Seçimin bir gün sonrası kimse gelip kapımızı çalmıyor, çarşıya inmiyor” yorumunu yapan Erlant, özellikle ara mahallelerin daha bakımlı olması gerektiğini anlattı.

Semin Tengiz Kılıçkaer: “Başkanımız ilgili fakat mevcut sorunlar giderek büyüyor”

Türk Mahallesi’nde dükkan sahibi olan Semin Tengiz Kılıçkaer, bölgede yıllardır çözülmeyen ve giderek daha da kötü bir hal alan sorunlar olduğunu anlattı. Kılıçkaer, “Başkanımız ilgili fakat mevcut sorunlar giderek büyüyor. Belediye hizmetleri arttırılmalı.” yorumunu yaptı.

Ada Günaltın: “Vatandaşın hayatı zora sokulmamalı, biraz daha bakım şart”

Ana caddelerdeki bazı yolların gereksiz derecede geniş olduğunu, ara mahallelere gereken önemin gösterilmediğini belirten Ada Günaltın, “Vatandaşın hayatı zora sokulmamalı, biraz daha bakım şart” görüşünü paylaştı.

Belediye hizmetlerinin arttırılması gerektiğini belirten Günaltın, trafik sorununun bir an önce çözülmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Murat Sümbül: “Atıl yerler değerlendirilmeli, otopark ve yeşil alanlar çoğalmalı”

Girne’de çarpık bir kentleşme olduğunu anlatan Murat Sümbül, vatandaşın bundan doğan sorunlar içinde boğulduğunu anlattı.

Sümbül, şöyle devam etti: “Yapılaşma çok, yollar yetersiz, park sorunu giderek artıyor ama çözüm bulunmuyor. Boş araziler var, özel arazi olsa bile buraları atıl kalacağına belediye tarafından değerlendirilmeli. Otopark sorunu çok ciddi, yeşil alan yok denecek kadar az, bunlar göz önünde bulundurulmalı. Sokaklarda atıl vaziyetteki araçlar veya çöpler kaldırılmalı.”

Benay Uçar: “Trafik hem hayatımızdan çalıyor hem de yayaları hiç korumuyor”

Girne’deki yolların yetersiz olduğunu, var olan bazı yeni yollar ve trafik düzenlemelerinin de eksik kurallarla dolu olduğunu anlatan Beyan Uçar, “Trafik ışıklarına veya çemberlerin yakınına yaya geçidi konuyor ve ışık yok, çok büyük tehlike.” dedi.

Yolların çok karanlık olduğunu da anlatan Uçar, “Trafik hem hayatımızdan çalıyor hem de yayaları hiç korumuyor” yorumunu yaptı.

Trafik, aydınlatma ve temizlik konusunda sıkıntılar olduğunu dile getiren Uçar, “Bana Türk Mahallesidir, koruma altındadır dendi, birçok şart sunuldu ama belediye benim gibi buraya özen göstermedi”

Ayşe Doğru: “Şehir içinde bir yerden bir yere gitmeye korkuyoruz”

Trafik ve şehir içinde yolculuğun eziyete dönüştüğünü anlatan Ayşe Doğru, ihtiyaçlarını karşılamak için bile trafiğe çıkmaya korkar olduğunu anlattı.

Doğru,“Kırılıp dökülüyor, öylece bırakılıyor, trafik yoğunluğu bizi bir yerden bir yere gitmeye korkutuyor.” dedi.

Besim Besimler: “Yukarı Girne yeni bir oluşumla belki gereken önemi artık görür”

Yıllardır Girne merkezde kahve işleten Besim Besimler, şehirdeki arıtma sorununa çözüm bulunamadığını, Girne sahillerinin artık kötü koktuğunu anlattı.

“Hiçbir şey eskisi gibi değil” diyen Besimler, özellikle Türk Mahallesi’ne gereken özenin gösterilmediğini savundu.

Besimler, “Koruyalım, kollayalım diyoruz ama ne geçmişte ne de şimdi yukarı Girne’ye önem verilmedi. Yeni bir oluşumla belki gereken önemi artık görür” dedi.

Trafikten de dert yanan Besimler, “Trafik sorununu kimseye söylemeyin! 10 dakikalık yolu 45 dakikada gidiyorsak burada bir sıkıntı aranmalı ve çözülmeli, yetkili her kim isterse olsun, buna çözüm bulunmasını sağlamalı.” yorumunda bulundu.



Vatandaş Sokaklarda atıl vaziyetteki araçlar veya çöpler kaldırılmalı



Ara mahallelerin daha fazla ilgi beklediği ifade edildi.