Girne’de av tüfeğiyle havaya ateş açan 70 yaşındaki şahıs tutuklandı

Polisten yapılan açıklamaya göre, dün sabah meydana gelen olayda K.Ç.(E), yetkili makamdan özel izin almaksızın adına kayıtlı av tüfeğini evinden çıkarıp kanunsuz şekilde taşıdı ve konu bölgede meskun mahalde havaya ateş açtı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı. Tasarrufunda bulunan av tüfeği ile toplam 19 canlı av tüfeği fişeği ise emare olarak alındı.

Polisin meseleyle ilgili soruşturması sürüyor.