Girne’de araçların üzerine ağaç devrildi
Girne’de, bir otelin bahçesinden sarkan ağaç, yan tarafta park halinde bulunan araçların üzerine düştü.
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Girne’de, bir otelin bahçesinden sarkan ağaç, yan tarafta park halinde bulunan araçların üzerine düştü.
Motosiklet ve arabaların maddi hasara uğradığı olayda, şans eseri yaralanan olmadı
Araçlarında maddi hasar oluşan vatandaşlar, otel yetkililerini ağaçlarla ilgili pek çok kez uyardıklarını ancak önlem alınmadığını iddia etti.
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