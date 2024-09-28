Girne’de araçların üzerine ağaç devrildi

Girne’de, bir otelin bahçesinden sarkan ağaç, yan tarafta park halinde bulunan araçların üzerine düştü.

Motosiklet ve arabaların maddi hasara uğradığı olayda, şans eseri yaralanan olmadı

Araçlarında maddi hasar oluşan vatandaşlar, otel yetkililerini ağaçlarla ilgili pek çok kez uyardıklarını ancak önlem alınmadığını iddia etti.