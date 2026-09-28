Oğlunun düğününde hayatını kaybetmişti: Ölüm nedeni belli oldu

Lefkoşa’da oğlunun düğününde dans ettiği sırada aniden fenalaşarak yere yığılan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 66 yaşındaki Nursen Yenen’in ölüm nedeni belli oldu.

Yenen’e yapılan otopside, ölüm nedeninin “kalp hastalığı, kalp kapak hastalığı, kalp krizi, dolaşım ve solunum yetmezliği” olduğu tespit edildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.