Girne’de 63 yaşındaki Osman Güneş hayatını kaybetti

Girne’de misafir olarak gittiği ikametgahta rahatsızlanan Osman Güneş (E-63) hayatını kaybetti.

Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre, dün akşam saat 20.00 sıralarında rahatsızlanan Güneş kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Adı edilenin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı. Kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

Ozanköy’de hırsızlık

Girne Ozanköy'de Alexandra Mihaes’e ait ikametgâhtan televizyon çalındı.

28 Temmuz tarihinde meydana gelen olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada bahse konu suçu, benzer suçlardan poliste tutuklu bulunan A.D.(E-18) ve O.C.’nin (E-20) işlediği tespit edildi.

Girne’de faaliyet gösteren bir markette çalışan N.I.’nın (E-35), dün saat 10.00 sıralarında markette satılan 825.70 TL değerindeki 1 plaj havlusu, 1 masa örtüsü ve 1 çarşaf takımını çaldığı tespit edildi.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

Lapta’da trafik kazası

Lapta’da saat 00.20 sıralarında meydana gelen kazada, Svetlana Zaitseva (K-39), 226 mlgr alkollüyken PH 208 plakalı aracıyla karşı şeride geçerek, o esnada karşıdan gelen Mine Vurdu (K-35) yönetimindeki RH 309 plakalı araçla çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, PH 208 plakalı araç sürücüsü Svetlana Zaitseva tutuklandı.

Polisin olaylar hakkındaki soruşturmaları devam ediyor.