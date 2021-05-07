Girne’de 448 kg kaçak et ele geçirildi

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 15:30 sıralarında, Girne’de Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Özel Soruşturma Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu M.A.E. (E-42) ve B.M.(E-39)’nin tasarrufunda güneyden alınan ve sağlıksız koşullarda muhafaza edilen toplam 448 kg büyük baş hayvan eti ele geçirildi.

Bahse konu şahıslar tutuklandı, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.