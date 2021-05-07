Girne’de 448 kg kaçak et ele geçirildi
Girne’de yapılan operasyonda M.A.E. (E-42) ve B.M. (E-39)’nin tasarrufunda güneyden alınan ve sağlıksız koşullarda muhafaza edilen toplam 448 kg büyük baş hayvan eti ele geçirildi.
A+A-
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 15:30 sıralarında, Girne’de Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Özel Soruşturma Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu M.A.E. (E-42) ve B.M.(E-39)’nin tasarrufunda güneyden alınan ve sağlıksız koşullarda muhafaza edilen toplam 448 kg büyük baş hayvan eti ele geçirildi.
Bahse konu şahıslar tutuklandı, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
Bu haber toplam 330 defa okunmuştur
Etiketler : kaçak et