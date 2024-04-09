Girne'de 4 apartman tahliye ediliyor

Girne'de bir inşaatın bodrum temelinde toprak kayması yaşandı, çevresindeki dört apartmanın çökme tehlikesi üzerine tahliyesine karar verildi.

Konuyla ilgili polisten yapılan açıklamada, 20 Temmuz Stadyumu bölgesinde bulunan Şht Kemal Selim Sokak üzerindeki 4 apartmanda tahliye işlemleri sürüyor.

Öte yandan yolun, trafiğe kapatıldığı da açıklandı.

Polisten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“20 Temmuz Stadyumu Bölgesinde Şht. Kemal Selim Sokak üzerinde bulunan yapım aşamasında bulunan bir inşaatın bodrum temelinde oluşan toprak kayması sonucu etrafında bulunan dört apartman çökme tehlikesine karşı tahliye ediliyor. Söz konusunda yol trafik akışına kapatılmıştır.”