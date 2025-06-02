Girne’de 1 Haziran Dünya Çocuk Günü coşkuyla kutlandı

Girne Antik Limanı, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü kapsamında düzenlenen birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Girne Belediyesi tarafından organize edilen kutlamalar, 14.00 – 20.30 saatleri arasında büyük bir katılımla gerçekleşti.

Gün boyunca çocuklara yönelik dans ve müzik gösterileriyle renklenen etkinliklerde, yüz boyama, balon dağıtımı ve şişme oyun alanları minik ziyaretçilerin neşesine neşe kattı. Ayrıca hediyelik eşya ve yiyecek/içecek stantları da katılımcılara gün boyunca hizmet verdi.

Bugün FOGEM’den uluslararası yaz sevinci çocuk festivali

1 Haziran kutlamalarının ardından FOGEM tarafından düzenlenen 17. Uluslararası Yaz Sevinci Çocuk Festivali, 2 Haziran Pazartesi akşamı (bugün) saat 19.00’da yine Girne Antik Limanı’nda gerçekleşecek. Farklı ülkelerden çocuk halk dansları topluluklarının sahne alacağı bu özel etkinlik, kültürel çeşitliliği kutlamayı ve çocuklar arasında dostluk köprüleri kurmayı amaçlıyor.