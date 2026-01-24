Girne Yarı Maratonu'ndan elde edilen gelirle yangın aracı alınacak

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, geçtiğimiz yıl düzenlenen Girne Yarı Maratonu’ndan elde edilen gelirin, itfaiyenin güçlendirilmesi amacıyla kullanılacağını açıkladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şenkul, maratonun gelirinin yüksek katlı binalara erişebilen modern bir yangın aracı kazandırmak hedefiyle toplandığını belirtti.

2025 Girne Yarı Maratonu’na katılan, sponsor olan ve organizasyona destek veren herkese teşekkür eden Şenkul, etkinlikten yaklaşık 5 milyon Türk Lirası gelir elde edildiğini ifade etti.

Girne Belediyesi’nin bu tutara yaklaşık 10 milyon Türk Lirası eklediğini vurgulayan Şenkul, itfaiyenin ihtiyaçları doğrultusunda keşif bedeli 310 bin Euro olan yeni bir yangın aracı için bugün itibarıyla ihale sürecinin başlatıldığını duyurdu.