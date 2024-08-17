Girne ve İskele'de hırsızlık suçundan 2 kişi tutuklandı

Girne ve İskele’de meydana gelen hırsızlık olaylarında cep telefonu, para, ehliyet, dizüstü bilgisayar çalındı; iki kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, 12 Ağustos Pazartesi günü Girne’de Uğur Mumcu Caddesi’nde park halinde bulunan araçtan bir şahsa ait cep telefonu ve cep telefonu kılıfı içerisinde muhafaza edilen 400 TL nakit para ile sürüş ehliyeti çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen M.H.(E-36) tespit edilerek tutuklandı.

İstifa ettiği iş yerine bilgisayar ve cep telefonunu iade etmedi

Öte yandan İskele’de bir inşaat şirketinde çalışan K.S.’nin (E-35), önceki gün, iş yerinden istifa etmesine rağmen şirket tarafından kendisine tahsis edilen bir dizüstü bilgisayar ile cep telefonunu, iş yerine teslim etmeyerek çaldığı tespit edildi.

K.S. tutuklandı.

Alkollü içki tesiri altında rahatsızlık yaratan 3 kişi tutuklandı

Gazimağusa’da 276 miligram, Lefkoşa Göçmenköy’de ise 143 miligram ve 192 alkollü içki tesiri altında oldukları belirlenen üç kişi, yüksek sele bağırıp çağırarak rahatsızlık yaratmaktan tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, dün gece 21.15’te Gazimağusa’da Tunalı Hilmi Caddesi’de, O.K.(E-46), 276 mlgr alkollü içki tesiri altındayken yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yarattı.

Göçmenköy’de Rauf Denktaş Caddesi’nde bugün 01.00 sıralarında ise S.A.(E-49) 143 mlgr alkollü içki tesiri altında, N.A.(K-49) ise 192 mlgr alkollü içki tesiri altında bulundukları sırada, yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık vermekten tutuklandı.